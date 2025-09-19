Arriva nelle concessionarie la nuova Renault 4 E-Tech Electric

ROMA (ITALPRESS) – Open weekend, sabato 20 e domenica 21 settembre, presso tutta la Rete Renault italiana per il lancio di Renault 4 E-tech Electric, voiture à vivre che si conferma al passo con i tempi. In occasione del suo lancio, Renault 4 sarà presentata al prezzo speciale di 15.900 euro, e come lei anche la “sorella minore”, Renault 5 E-tech Electric, grazie all’abbinamento tra incentivi statali e contributo Renault che, sulla gamma elettrica, arriva fino a 7.500 euro nel caso di Scènic E-tech Electric. Renault accoglie, dunque, con soddisfazione il nuovo piano di incentivi statali di prossima attivazione in Italia, per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, presentato dal Governo.

“Il nuovo piano automotive, presentato dal Governo, prevede misure che potranno contribuire in modo significativo al rinnovo del parco circolante del nostro Paese, promuovendo l’adozione di veicoli a basse o nulle emissioni di CO2 da parte dei clienti, in particolare coloro con minori capacità economiche. Siamo lieti di sostenere l’iniziativa, contribuendo anche noi agli incentivi governativi, per sottolineare ancora una volta il nostro impegno nel favorire lo sviluppo della mobilità elettrica, in sinergia con le imprese e le istituzioni, in Italia e in Europa” ha commentato Sèbastien Guigues, CEO Renault Italia.

La Casa della losanga, convinta che nell’attuale contesto di transizione ecologica la miglior strategia sia quella di proporre una doppia gamma di prodotti, 100% elettrica e full hybrid, ha deciso di stanziare fino a 5.000 euiro di incentivi anche per i suoi modelli full hybrid, (3.000 euro per Clio, 4.500 euro per Austral ed Espace, 5.000 euro per Captur), e fino a 5.300 euro per Rafale plug-in hybrid, un’ulteriore prova del suo costante impegno nel rendere la mobilità sostenibile accessibile a tutti.

foto: ufficio stampa Renault Grouip Italia

(ITALPRESS).