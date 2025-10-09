Arrivano le nuove Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM

TORINO (ITALPRESS) – Le nuove Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM rappresentano una perfetta sintesi di prestazioni, versatilità e design all’avanguardia. La DR-Z4S, l’enduro “Ready 4 Anything”, con cerchi da 21″ e 18″, è pronta ad affrontare ogni tipo di terreno, dall’off-road alle strade asfaltate, garantendo sempre agilità, equilibrio e divertimento di guida. La DR-Z4SM, ispirata alla filosofia “Your streets. Your playground”, è una supermotard con cerchi da 17″ progettata per offrire il massimo piacere di guida sia su strada sia tra i cordoli dei circuiti più tecnici.

Entrambe le versioni, Made in Japan, incarnano l’eccellenza della qualità manifatturiera giapponese, riconosciuta nel mondo per affidabilità, precisione e cura dei dettagli. Con un design ricercato e un comportamento dinamico e brillante, le nuove DR-Z4S e DR-Z4SM si dimostrano perfette non solo nei rispettivi ambiti d’impiego – trail, off-road, circuito – ma anche per chi cerca una moto versatile e divertente in ogni contesto.

Le nuove Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM nascono per soddisfare il desiderio di moto agili, leggere e adrenaliniche, grazie a un eccellente rapporto peso/potenza e a una componentistica di alto livello. A completare il pacchetto specifici ausili elettronici, con tarature dedicate alla strada e all’off-road, che rendono la guida sempre divertente e sicura. Le due versioni si differenziano per ergonomia e assetto: la DR-Z4S ha il manubrio più rialzato, pedane avanzate, ideali per la guida in piedi, mentre la DR-Z4SM adotta una posizione più sportiva.

Le sovrastrutture puntano alla funzionalità: cupolino con faro a LED, strumentazione LCD e una sella studiata per offrire libertà di movimento, grazie anche alla snellezza del serbatoio da 8,7 litri. Il nuovo monocilindrico a quattro tempi da 398 cc, bialbero e raffreddato a liquido, eroga 28 kW (38 CV) e 37 Nm di coppia. A supporto, il Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) integra: il Suzuki Drive Mode Selection (#Scegliiltiro) tre mappe motore che variano l’erogazione della potenza per adeguarsi alle condizioni della strada ed alle preferenze di guida. Tutte consentono di raggiungere la massima potenza del motore, ma ogni modalità regola la risposta dell’acceleratore e l’erogazione della coppia in modo differente per offrire una guida più piacevole ed un maggior controllo. Il Suzuki Traction control System (#Aprisereno) con due livelli per le strade asfaltate e modalità G (Gravel), ideale per l’off-road poichè permette uno scivolamento controllato della ruota posteriore. Il Suzuki Easy Start System mette in moto il motore con una breve pressione del pulsante di avviamento. L’ABS è disinseribile: al posteriore per la versione SM, su entrambe le ruote per la versione S. L’acceleratore elettronico Ride by Wire utilizza la centralina ECM per controllare con precisione la rotazione della manopola e l’erogazione della potenza, offrendo una risposta più lineare e un maggiore controllo in riapertura del gas. La manopola conserva un sistema a cavi, così da proteggere il potenziometro in caso di caduta. Il telaio a doppia trave in acciaio è abbinato a un forcellone e telaietto posteriore avvitato in alluminio, con sospensioni KYB completamente regolabili.Inoltre il telaio ospita il filtro dell’olio per evitare di esporre lo stesso a potenziali urti.

La DR-Z4S adotta una forcella da 46cm di diametro a steli rovesciati con escursione di 280/296 mm ruote da 21″ e 18″ con pneumatici IRC semi tassellati.L’altezza della luce da terra è di 300mm. La DR-Z4SM monta invece ruote da 17″ con pneumatici Dunlop SPORTMAX Q5A, escursioni di 260/277 mm e impianto frenante potenziato con disco anteriore da 310 mm (270 mm sulla S).

Il peso in ordine di marcia è di 151 kg per la DR-Z4S e 154 kg per la DR-Z4SM. Gli intervalli di manutenzione sono previsti ogni 6.000 km, a conferma della praticità e affidabilità dei due modelli. La DR-Z4S è disponibile in Giallo Phoenix e Grigio Londra, mentre la DR-Z4SM in Grigio Los Angeles e Bianco San Francisco. I clienti possono prenotare un test ride delle DR-Z4SM e DR-Z4S tramite il sito ufficiale Suzuki. E’ sufficiente accedere alla sezione “Provala”, selezionare il modello desiderato e consultare l’elenco dei concessionari che dispongono della moto. Una volta individuato il punto vendita, basterà inserire i propri dati e scegliere uno degli slot disponibili tra quelli indicati.

DR-Z4SM e DR-Z4S sono entrambi disponibili a listino al prezzo di 9.700 Euro, oppure a 79,00 Euro al mese con finanziamento WAY2RIDE con paramani e piastra paramotore in alluminio di serie. Presso i concessionari è possibile accedere ad ulteriori vantaggi per l’acquisto di entrambi i modelli.

