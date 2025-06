Artigianato, Prete (Unioncamere): è un modello di integrazione

Mantova, 12 giu. (askanews) – “Unioncamere è partner stabile di Symbola di questa iniziativa e quindi siamo lieti anche quest’anno di essere qui. Tema dell’artigianato: è un settore importante, rilevante, vorrei solo sottolineare che tantissimo del Made in Italy nasce dall’artigianato: pensiamo solo alla moda, quindi case che sono diventate fabbriche importanti e produttori importanti sono nate nelle imprese artigiane, e dall’invenzione delle sarte di un tempo. Quindi un settore assolutamente da tenere in considerazione con qualche difficoltà: c’è una difficoltà di ricambio generazionale, gli artigiani presenti sono moltissimi over 50, pochi giovani che si avvicinano. C’è un altro elemento interessante sull’artigianato: la presenza degli stranieri che è un focus che va attenzionato. Perchè? E’ un classico caso di integrazione già realizzata: oltre il 20% delle ditte individuali artigiane in Italia sono in capo a cittadini stranieri. Questo secondo me è un elemento da sottolineare con grande importanza”. Lo ha detto Andrea Prete, presidente di Unioncamere, intervistato da askanews alla giornata di apertura del Seminario Estivo di Fondazione Symbola al Teatro Bibbiena di Mantova.