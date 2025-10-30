Artissima, Fassi: IVA al 5% sull’arte è rivolgimento epocale

Torino, 30 ott. (askanews) – “La riduzione al 5 % dell’IVA sulle transazioni d’arte è un rivolgimento epocale perché è passato il messaggio che il governo ha accolto pienamente di come questo non sia semplicemente uno strumento economico di sostegno al mercato dell’arte e alle gallerie. Lo è in primis, certamente, ci si aspetta che questo aumenti il fatturato delle gallerie, aumenti le vendite e quindi il ritorno fiscale per lo Stato. Ma c’è qualcosa di più: è una leva di sviluppo per tutto il sistema artistico italiano, significa maggiore economia per gli artisti, sviluppare la professionalità degli artisti, quindi come dire immaginiamo anche il mondo delle scuole d’arte, questo significa sapere che quella scelta formativa può tradursi in un mestiere effettivo e questo può tradursi poi anche in uno strumento di sostegno per tutto il comparto, le istituzioni, ci può essere una maggiore capacità delle gallerie anche di relazionarsi con le istituzioni pubbliche e private, sostenere delle progettualità e quindi un meccanismo virtuoso che è diventato, va rimarcato anche una grande notizia internazionale”. Così Luigi Fassi, direttore di Artissima, ha commentato la decisione del governo la scorsa estate di abbassare al 5% l’IVA sulle opere d’arte, che vede nella fiera torinese il primo grande banco di prova della nuova misura.”Tantissimi giornalisti in queste settimane e mesi e giorni – ha aggiunto Fassi – continuano a chiedermi dell’impatto del 5%. Lo vedremo, questa settimana è il primo grande test, quella prima grande feria internazionale italiana, ma è una notizia che fatto il giro del mondo e che ha messo addirittura in imbarazzo alcuni paesi che ancora non si sono adeguati con un’IVA così vantaggiosa come quella italiana”.