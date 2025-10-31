X
Artissima, Galleria Continua: la fiera ha ancora più potenziale

| 31 Ottobre 2025 15:02 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Torino, 31 ott. (askanews) – “Artissima fa parte della nostra storia, siamo stati anche nel comitato organizzatore perché Torino è una città viva e molto attenta alle nuove proposte. È una fiera italiana, ma anche con un’apertura nel mondo e quindi fa molta ricerca e poi è la stagione dei tartufi, che non è un elemento da scartare, perché fa parte un po’ di questo stile italiano di vivere con piacere e anche portare contenuti e senso al piacere”. Mario Cristiani, co-fondatore di Galleria Continua, una delle più note sulla scena internazionale, ha spiegato così il senso della presenza ad Artissima 2025.”Non so da quanti anni veniamo qui – ha aggiunto – e abbiamo fatto parte anche del comitato proprio per cercare di sostenere una fiera molto importante, che ha un potenziale ancora più grande di quello che sta esprimendo. Il direttore Fassi è bravissimo e anche quelli che l’hanno preceduto e questo ha fatto sì che la fiera abbia avuto una linea di crescita continua”.

