Asp Siracusa, assegnata medaglia d’oro per 100 donazioni di sangue

SIRACUSA (ITALPRESS) – La celebrazione della Giornata mondiale del donatore del sangue all’ASP di Siracusa, con una conferenza all’ospedale Umberto I, alla presenza delle autorità locali, sindaci, associazioni di volontariato, personale sanitario e cittadini, ha rappresentato l’occasione per esprimere gratitudine ai donatori e a quanti si prodigano al raggiungimento dell’autosufficienza dell’azienda, con la consegna da parte dell’AVIS di Siracusa della medaglia d’oro con smeraldo al volontario Danilo Mancinelli per avere raggiunto le 100 donazioni di sangue con l’iscrizione nell’albo d’oro dei donatori.

Ad aprire i lavori il direttore sanitario aziendale Salvatore Madonia che ha portato il saluto del direttore generale Alessandro Caltagirone assieme al direttore del Centro Trasfusionale Dario Genovese, il vice direttore medico di presidio Grazia Celestri, presenti per il territorio, tra gli altri, in una nutrita partecipazione, il presidente del Libero Consorzio dei Comuni Michelangelo Giansiracusa, anche in rappresentanza del sindaco di Siracusa Francesco Italia, il sindaco di Noto Corrado Figura, rappresentanti dei Consigli comunali, la presidente provinciale AVIS Natalina Petralito, dell’AVIS comunale aretusea Vincenzo Tedone, rappresentanti della FRATRES e delle sezioni comunali delle Associazioni dei volontari dei donatori dei Centri Trasfusionali e dei Punti di raccolta,, il presidente del Comitato Consultivo Salvo Sorbello, il presidente di Federfarma Salvatore Caruso. In collegamento on line sono intervenuti il dirigente generale del DASOE Giacomo Scalzo e la dirigente del Centro regionale Sangue e Trasfusionale Maria Luisa Ventura.

L’evento – si legge nella nota – ha rappresentato una importante occasione, come ha puntualizzato il direttore sanitario Salvatore Madonia, per richiamare l’attenzione della popolazione sul tema della donazione volontaria del sangue ed emocomponenti e per suscitare l’interesse a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza degli emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati sottolineando il ruolo importante delle Associazioni di volontariato, delle istituzioni e di tutti i sindaci della provincia di Siracusa che per l’occasione hanno predisposto per la giornata di oggi l’illuminazione di rosso di alcuni monumenti assieme all’ASP dei prospetti degli ospedali.

Il direttore del Centro Trasfusionale Dario Genovese ha illustrato i dati del 2024 della struttura trasfusionale aziendale che ha raccolto e lavorato 19.858 unità di sangue intero, 2.539 di plasma da aferesi e 621 di concentrati piastrinici da aferesi, consentendo 3.352 terapie trasfusionali tra le quali 161 a talassemici trasfusi ogni tre settimane con concentrati di globuli rossi.

L’ASP di Siracusa – continua la nota – si distingue in ambito regionale, sia per l’autosufficienza raggiunta sia per il contributo significativo all’autosufficienza regionale per emocomponenti ed ha fornito gli emocomponenti necessari per le cure dei cittadini della provincia di Siracusa ricoverati presso altre Aziende sanitarie regionali. Oggi la provincia di Siracusa può contare su oltre 18 mila donatori attivi e periodici.

Ai sindaci e ai presidenti dei Consigli comunali il ringraziamento e l’invito della direzione strategica aziendale a continuare a favorire, così come fatto in passato e come previsto dal decreto assessoriale del 28 ottobre 2004 e dal recente accordo tra ANCI Sicilia e l’Associazione dei donatori, l’attività promozionale della donazione del sangue attraverso la massima collaborazione ai Centri Trasfusionali dell’Azienda e alle sezioni comunali delle associazioni dei donatori volontari del sangue.

– Foto: ufficio stampa Asp Siracusa –

(ITALPRESS).