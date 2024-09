Assistenza sanitaria, al via partnership GKSD-World Economic Forum

MILANO (ITALPRESS) – GKSD Investment Holding e il World Economic Forum hanno siglato una partnership per migliorare la salute e il benessere a livello globale. Presso la sede del World Economic Forum a Ginevra, il professor Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del World Economic Forum, e Kamel Ghribi, fondatore e presidente di GKSD Investment Holding e vice presidente del Gruppo San Donato, hanno unito le forze per firmare un accordo di partnership innovativo che miri a trasformare lo sviluppo di un’assistenza sanitaria sempre più equa e universale.

L’accordo, spiega una nota, segna una collaborazione che fornirà impulso agli sforzi in settori cruciali come l’assistenza sanitaria, le tecnologie ambientali, l’energia, il commercio e la geopolitica. La partnership si concentrerà anche su iniziative di sviluppo socio-sanitario, tra cui l’equità sanitaria, la salute delle donne, la transizione energetica e gli investimenti diretti esteri, in linea con il Green Deal dell’Unione Europea.

GKSD, in qualità di nuovo partner del World Economic Forum, lavorerà per identificare le aree in cui le sue competenze e la sua eccellenza possano essere messe a disposizione all’interno di progetti di alto profilo. Attualmente esistono diversi progetti ed iniziative potenziali da esplorare in materia di assistenza sanitaria, utilizzando tecnologie supportante dall’intelligenza artificiale, nell’ottica di migliorare le pratiche mediche e la qualità delle cure dei pazienti a livello globale, con particolare attenzione ai più vulnerabili.

“L’equità energetica e l’accesso alle tecnologie ambientali verdi sono in primo piano nell’approccio di questi nuovi progetti – ha detto il presidente di GKSD Investment Holding e vice presidente del Gruppo San Donato, Kamel Ghribi -. Siamo desiderosi di esplorare insieme al WEF queste aree di sviluppo, in quanto assolutamente in linea con l’assistenza sanitaria universale e i servizi accessibili a tutti. GKSD è orgogliosa della sua missione, sempre proiettata verso lo sviluppo di un futuro più luminoso, più sano e più sostenibile per tutti. Allineandosi alla visione globale degli SDG, tutti noi possiamo raggiungere una migliore qualità di vita”.

