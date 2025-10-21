X
Associazione a delinquere, falso e truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, 3 arresti a Cosenza

21 Ottobre 2025

Italpress, Calabria Italpress
1 minuto per la lettura

COSENZA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Comando provinciale di Cosenza, coordinati dalla Procura di Castrovillari, hanno dato esecuzione a misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di tre persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione, falso e truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale.

Contestualmente, è stata data esecuzione al sequestro preventivo, emesso dal gip, equivalente al danno erariale causato, di circa 1.2 milioni di euro. I provvedimenti, emessi su richiesta della Procura di Castrovillari, scaturiscono dalla complessa attività di indagine svolta dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cosenza, in collaborazione con Carabinieri e Guardia di finanza.

Le complesse indagini hanno consentito di delineare la sussistenza di un’associazione per delinquere e di plurimi episodi di falso e truffa in danno del Servizio Sanitario Nazionale, perpetrati – in concorso – da un titolare di una para-farmacia e due body-builder i quali, attraverso l’impiego di prescrizioni mediche attribuite a pazienti ignari o inesistenti, procacciavano farmaci a base di somatropina, ormone comunemente utilizzato come sostanza dopante nel mondo del body building, commercializzandoli successivamente sul mercato nero. I tre avrebbe causato un danno erariale di oltre un milione di euro.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-
(ITALPRESS).

468

