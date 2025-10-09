Assotir: recepire Regolamento Ue contro l’intermediazione parassitaria

Roma, 9 ott. (askanews) – Concentrare ogni sforzo per fare in modo che l’Italia recepisca il Regolamento Ue 1055/2020 che impone alle società di autotrasporto di avere un numero di addetti e di veicoli proporzionale al proprio fatturato. “Servono impegno e determinazione da parte di governo e Parlamento per vincere una battaglia che, oltre ai trasportatori veri, sarà decisiva per contrastare l’intermediazione parassitaria, effettiva zavorra del mercato”. È l’impegno che ha rinnovato la presidente di Assotir, Anna Vita Manigrasso, intervenendo al convegno “Filiera Logistica: dare valore all’Autotrasporto” che si è tenuto a Roma, presso la Sala della Regina alla Camera dei Deputati.

I lavori si sono aperti con il saluto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, hanno quindi partecipato, tra gli altri, il presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda; il vicepresidente Andrea Casu e l’on. Antonino Iaria. Intervenuti anche l’on. Alessandro Battilocchio, della Commissione politiche della Ue e il segretario generale della Uetr, Marco Digioia. Manigrasso ha sottolineato che “in Italia, ancora oggi, anche avendo un solo camion si possono fare contratti di trasporto milionari, salvo poi darli in subvezione”. Secondo la Presidente di Assotir, “il contrasto all’eccesso di intermediazione è fondamentale in questa fase storica in cui il mercato si sta concentrando nelle mani di colossi imprenditoriali, spesso multinazionali. Questa battaglia ha un valore strategico, perché rappresenta un solido antidoto contro l’azione sistematica di destrutturazione dell’imprenditoria di media e piccola dimensione”. Manigrasso ha quindi evidenziato che l’iter per recepire il Regolamento ha subito diverse battute d’arresto: gli ultimi due governi hanno fatto scadere le deleghe, mentre l’attuale esecutivo, grazie anche al confronto con le Associazioni di categoria, ha definito una bozza che però è ferma da due anni. E oltretutto, “i tempi per completare l’iter, 18 mesi, sono molto stretti” ha sottolineato ancora Manigrasso, ricordando che il testo deve essere approvato dal governo, e quindi sottoposto all’esame del Parlamento.

La presidente di Assotir ha quindi ricordato che anche le altre battaglie storiche dell’Associazione – i costi minimi e una disciplina efficace per riconoscere ai vettori il costo delle soste al carico e allo scarico – “convergono tutte verso lo stesso obiettivo: mettere a disposizione del vettore strumenti di tutela, perché il vettore è la parte largamente soccombente. Il legislatore deve tenere conto della disparità di forze in campo che spesso si traduce in condizioni di ricatto per il vettore”. Il professor Massimo Campailla, docente di Diritto della Navigazione e dei Trasporti presso l’Università degli studi di Trieste, nella sua relazione ha chiesto di reintrodurre la scheda di trasporto, per contrastare in maniera effettiva la subvenzione, e per “rendere più efficaci le norme in materia di responsabilità condivisa”. Questo principio, ha spiegato, è stato introdotto con il D.lgs 286/05 e prevede che il committente sia corresponsabile per le eventuali infrazioni commesse dal vettore. Di conseguenza, “il committente è libero di affidare i trasporti a qualunque prezzo, ma è tenuto a vigilare affinché il vettore da egli scelto esegua la prestazione nel rispetto della legalità. Si persegue così, allo stesso tempo, la sicurezza stradale e la prevenzione di atti di concorrenza sleale da parte di vettori irrispettosi della normativa”. Purtroppo però si è rivelato molto difficile dare applicazione al principio della responsabilità condivisa, soprattutto a causa dell’inefficacia dei controlli: “i dati disponibili ci rivelano una divaricazione importante fra il numero di sanzioni elevate ai vettori e quelle comminate agli altri soggetti della filiera. La documentazione che accompagna le merci trasportate è, infatti, spesso redatta in modo tale da rendere difficoltoso ‘fotografare’ correttamente l’intera filiera dei soggetti a monte del vettore che esegue concretamente il trasporto”. La scheda di trasporto avrebbe semplificato l’attività di controllo, tuttavia “è stata abrogata in un’ottica di semplificazione, in quanto veniva spesso lamentata un’eccessiva difficoltà del committente nella sua compilazione. Ad anni di distanza, in un mondo sempre più digitalizzato – ha sottolineato Campailla, – è verosimile ritenere che tali complessità sarebbero oggi in gran parte agevolmente superabili”. “Quello che chiediamo oggi – ha detto il segretario generale di Assotir, Claudio Donati, rivolgendosi ai politici intervenuti – sono regole. Regole che diano disciplina al mercato del trasporto, in modo che la competizione tra le imprese avvenga all’interno del perimetro della legalità e della sicurezza, in un quadro di piena trasparenza. L’intermediazione oggi vale almeno 4-5 miliardi di euro, sui 60 miliardi complessivi che muove il settore dei trasporti. Per questo chiediamo che chi vuole esercitare questa professione debba disporre di un organico e di un parco mezzi proporzionato all’attività che svolge. E chiediamo di introdurre o reintrodurre un meccanismo di tracciabilità delle merci. Perché è assurdo che in un mondo in cui si traccia tutto – le ore di sosta, di guida, il carburante consumato, i pedaggi- l’unica cosa che non viene tracciata siano i passaggi tra i vari soggetti della filiera”, ha concluso Donati.