Atletica, 6° posto per Palmisano-Stano nella marcia mista

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nulla da fare per la coppia formata da Antonella Palmisano e Massimo Stano nella marcia mista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024: sesto posto per gli azzurri dopo una buona prima parte di gara, dopo la stessa Palmisano nell’ultima frazione ha perso parecchio terreno dalla zona medaglia, merito anche del recupero dell’australiana Montag, vincitrice del bronzo insieme a Cowley. Oro agli spagnoli Martin-Perez (2h50’31”), secondo posto per gli ecuadoriani Pintado-Morejon (+0″51). La spedizione italiana di marcia, dopo i due ori conquistati a Tokyo, si chiude così senza medaglie.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).