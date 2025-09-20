X
Atletica, Battocletti di bronzo nei 5.000 ai Mondiali

20 Settembre 2025

Askanews
Roma, 20 set. (askanews) – Dopo l’argento nei 10000, Nadia Battocletti porta a casa il bronzo nei 5000, settima medaglia per l’Italia. Un’altra meraviglia per l’azzurra che se la gioca alla pari con le due keniane forse più forti della storia. Beatrice Chebet ha vinto con 14’54″36, argento per la connazionale Fath Kipyegon con 14’55″07, bronzo per Battocletti con 14’55″42. Settima medaglia azzurra mai cos’ tante ai mondiali.

