Atletica, Duplantis, oro e record mondiale ai mondiali nell’asta

15 Settembre 2025

Roma, 15 set. (askanews) – Dopo essersi aggiudicato il titolo ai mondiali di atletica in corso a Tokyo con 6,20 metri, Armand Duplantis ha migliorato il record del salto con l’asta, che già gli apparteneva, superando i 6,30 metri al terzo tentativo. Il 25enne svedese ha scavalcato se stesso per la quattordicesima volta, un record che detiene dal 2020, quando ha detronizzato il francese Renaud Lavillenie superando i 6,17 metri. In uno scenario simile a quello dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove scavalcò i 6,25 m all’ultima chance, oggi Duplantis ha aspettato fino al terzo tentativo per i 6,30. Poi ha abbracciato il greco Emmanouil Karalis, medaglia d’argento (6,00 m) e l’australiano Kurtis Marschall (bronzo con 5,95 m).

