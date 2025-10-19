Atletica, Maiwa e Cheptoo dominano la mezza maratona di Roma

Roma, 19 ott. (askanews) – Simon Maiwa e Regina Cheptoo firmano l’edizione 2025 della Wizz Air Rome Half Marathon, imponendo ancora una volta il dominio del Kenya sulle strade della Capitale. Maiwa ha vinto in 59’44”, battendo per un solo secondo il connazionale Vincent Kimaiyo (59’45”), con Kalipus Lomwai a completare il podio (59’56”). In campo femminile successo netto di Regina Cheptoo, che chiude in 1h08’26” davanti a Milicent Jelimo e Gladys Cherop.

Più di 22mila corridori hanno attraversato il cuore di Roma, tra Fori Imperiali e Colosseo, in una mattinata che ha unito sport, turismo e fatica. Il gruppo di testa si è formato già dopo il decimo chilometro, con i keniani che hanno imposto ritmo e cadenza africana, resistendo ai saliscendi e alle curve di un tracciato tanto suggestivo quanto tecnico.

Per Maiwa la vittoria è arrivata in volata, una di quelle decise sul filo del respiro, con lo sprint che ha lasciato il pubblico di via dei Fori Imperiali con il fiato sospeso. Cheptoo invece ha costruito il proprio successo passo dopo passo, in solitaria, con una corsa regolare e composta che ha trasformato i monumenti romani in un silenzioso scenario di trionfo.

Roma si è riscoperta ancora una volta teatro della corsa e della bellezza: la città che corre, applaude e si lascia attraversare. Perché, come ogni ottobre, la mezza maratona non è solo una gara  è un racconto collettivo fatto di passi, emozioni e strade che sembrano non finire mai. (Foto organizzatori)