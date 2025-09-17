Atletica, Meloni: Mattia Furlani campione, grandissima impresa

1 minuto per la lettura
Roma, 17 set. (askanews) – “Campione! Grandissima impresa di Mattia Furlani che conquista l’oro – il primo per l’Italia – nel salto in lungo ai Mondiali di Atletica a Tokyo. Un augurio speciale anche a tutti gli atleti italiani impegnati in questi giorni sul palcoscenico mondiale: il vostro impegno e la vostra passione sono un esempio per tutti noi”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Ti potrebbe interessare anche:
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA