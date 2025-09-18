Atletica, Nadia Battocletti in finale nei 5000 metri ai mondiali

Roma, 18 set. (askanews) – Nadia Battocletti continua a scrivere pagine di grande atletica azzurra. La mezzofondista trentina si è qualificata per la finale dei 5000 metri ai Mondiali di Tokyo, in programma sabato 20 settembre alle 14.29 ora italiana. L’azzurra ha chiuso la sua semifinale in seconda posizione con il tempo di 14’46″36, alle spalle della keniota primatista mondiale Beatrice Chebet, prima in 14’45″59.

Per la 26enne azzurra si è trattato di una gara controllata, con poche energie spese grazie a un ritmo non particolarmente elevato. La qualificazione non è mai stata in discussione, mentre a sorpresa è uscita di scena una delle favorite della vigilia, l’etiope Byrke Haylom.

Battocletti, reduce dal fantastico argento nei 10.000 metri alle spalle proprio di Chebet  con tanto di record italiano demolito in 30’38″23  si candida così a un ruolo da protagonista anche nella finale dei 5000:

“Sono molto soddisfatta, ho avuto buone sensazioni e adesso testa alla finale”, ha dichiarato dopo la gara.

Nella seconda semifinale, corsa anch’essa su ritmi controllati, la vittoria è andata all’etiope Gudaf Tsegay (bronzo nei 10.000) con 14’56″46 davanti alla keniota Faith Kipyegon, campionessa mondiale dei 1500 metri, seconda in 14’56″71.

Con Chebet, Tsegay e Kipyegon, Battocletti sarà tra le grandi attese della finale che promette spettacolo e alta intensità.

Non accedono invece all’atto conclusivo le altre due italiane in gara: Federica Del Buono, dodicesima in 15’08″48, e Micol Majori, sedicesima con 15’14″66.