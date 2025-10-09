Atletica, spionaggio su Jacobs: Giacomo Tortu stop per 3 anni

Roma, 9 ott. (askanews) – Giacomo Tortu, fratello di Filippo e tesserato Fidal, è stato squalificato e inibito per 36 mesi per spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs: lo ha deciso il Tribunale federale della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera). La Procura federale aveva chiesto la radiazione. Nel suo dispositivo, il Tribunale federale scagiona la Raptors Milano, società di Giacomo Tortu, e conferma “l’estraneità di Filippo Tortu” all’azione “posta in essere nel suo presunto interesse”.

Nel dispositivo del Tribunale federale si legge che “pur a fronte della richiesta di radiazione fatta dalla Procura e della gravissima condotta posta in essere dal Sig. Giacomo Tortu, si ritiene equo irrogare al medesimo le congiunte sanzioni della squalifica e della inibizione temporanea, entrambe nella misura edittale massima di anni tre, ai sensi dell’art. 5 commi 1, 5 e 6 R.G., che comportano il divieto di svolgere in tale periodo qualsiasi attività in ambito Fidal”. Nel dispositivo viene confermato che “il campione olimpionico Filippo Tortu risulta assolutamente estraneo all’iniziativa dell’Incolpato”