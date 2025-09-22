X
Atp Chengdu, Musetti vola in finale: sconfitto in due set Shevchenko

| 22 Settembre 2025 15:31 | 0 commenti

Italpress, Sport Italpress
ROMA (ITALPRESS) – Tutto facile per Lorenzo Musetti nella semifinale del “Chengdu Open”, torneo Atp 250 in corso sui campi in cemento del capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina, con montepremi totale pari a 1.190.210 dollari. Il tennista azzurro, numero 9 del mondo e primo favorito del tabellone, ha sconfitto nettamente il kazako Alexander Shevchenko, 96 del ranking Atp, col punteggio di 6-3 6-1.

(ITALPRESS).

