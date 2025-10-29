Atp Masters 1000 Parigi, buona la prima per Sinner

1 minuto per la lettura
PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Esordio vincente per Jannik Sinner nel “Rolex Paris Masters”, ultimo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de “La Defense Arena” della capitale francese. Il tennista azzurro, numero 2 del mondo e del seeding, che potrebbe tornare in vetta alla classifica Atp in caso di vittoria del torneo, dopo il bye del primo turno, ha sconfitto ai sedicesimi di finale il belga Zizou Bergs, numero 41 del ranking internazionale, con il punteggio di 6-4 6-2. In ottavi di finale Sinner affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, 21 del mondo, oggi vincitore contro il serbo Miomir Kecmanovic con lo score di 7-5 1-6 7-6 (4).
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
