Attacco israeliano a Doha, Conte: è terrorismo di Stato

Roma, 9 set. (askanews) – “Apprendiamo adesso dalle agenzie dell’attacco di Israele alla delegazione di Hamas a Doha. Fermo restando che su Hamas abbiamo già detto tutto quello che dovevamo dire: l’attacco del 7 ottobre è stato orrendo, un attacco assolutamente terroristico, è una formazione di fatto terroristica. Però attenzione, attenzione: falcidiare la delegazione che era lì per il confronto, che cercare una soluzione negoziale in un Paese terzo, significa che siamo al terrorismo di Stato, e quindi allora vuol dire che non si vuole nessun canale di soluzione diplomatica, si vuole andare avanti e riscrivere il diritto internazionale coi rapporti di forza e con la capacità delle proprie armi”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a Fermo.