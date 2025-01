Australian Open, avanti Sinner, Musetti e Sonego

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner approda al terzo turno degli Australian Open. Qualche sofferenza di troppo per il numero uno del mondo e del seeding, campione in carica a Melbourne, che concede un set alla wildcard locale Tristan Schoolkate, numero 173 Atp, prima di imporsi per 4-6 6-4 6-1 6-3 dopo due ore e 46 minuti di gioco.

Prossimo rivale lo statunitense Marcos Giron, numero 46 del ranking, che ha eliminato l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 7-5 3-6 7-5 3-6 6-4. Un solo precedente, vinto da Sinner al Masters 1000 di Shanghai nel 2023. Avanti anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Il primo, numero 16 del seeding, ha giocato una super partita battendo per 7-6(3) 7-6(6) 6-2 in due ore e 42 minuti di gioco il canadese Denis Shapovalov e ora attende lo statunitense Ben Shelton, 21esima testa di serie, vittorioso per 6-3 6-3 6-7(4) 6-4 sullo spagnolo Pablo Carreno Busta.

Per Musetti è la prima presenza della carriera al terzo turno dell’Open d’Australia dopo aver perso al 1° turno sia nel 2022 da Alex De Minaur che nel 2023 da Lloyd Harris e al secondo turno nel 2024 da Luca Van Assche. Nei precedenti con Shelton, Musetti comanda 2-0. Il carrarino ha battuto il rivale al Queen’s nel 2023 (6-4 4-6 6-4) e a Miami nel 2024 (6-4 7-6). Lorenzo Sonego, invece, stoppa la corsa dell’enfant prodige Joao Fonseca. Il tennista torinese la spunta al quinto sul 18enne brasiliano che all’esordio aveva demolito in tre set Andrey Rublev: 6-7(8) 6-3 6-1 3-6 6-3 il finale dopo tre ore e 37 minuti di gioco. Sonego, che eguaglia il suo miglior risultato a Melbourne (raggiunse il terzo turno anche tre anni fa), è atteso ora dall’ungherese Fabian Marozsan, reduce dal successo per 6-7(3) 6-4 3-6 6-4 6-1 su Frances Tiafoe, numero 17 del seeding. Fra i due nessun precedente.

Niente da fare invece per Matteo Berrettini, che esce di scena per mano di Holger Rune, tredicesima testa di serie: 7-6(3) 2-6 6-3 7-6(6) dopo tre ore e 27 minuti di gioco. Non mancano i rimpianti al 28enne romano, semifinalista a Melbourne nel 2022, che nel primo set spreca due set-point sul 5-3 mentre nel tie-break del quarto si fa rimontare dopo essere stato avanti 5-2.

Nel tabellone femminile, invece, finisce al secondo turno l’Australian Open di Lucia Bronzetti. La riminese, numero 76 del mondo, ha subito la quinta sconfitta in sei confronti diretti contro la rumena Jaqueline Cristian, numero 82, che si è imposta 7-5 7-5 e ha raggiunto per la prima volta il terzo turno in uno Slam.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).