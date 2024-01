Australian Open, Sinner travolge de Jong e avanza al terzo turno

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner sempre più protagonista agli Australian Open, il primo Slam stagionale in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Dopo aver passeggiato al debutto contro van de Zandschulp, il numero 4 del mondo e del tabellone non si distrae nel suo secondo match, piegando in un’ora e 43 minuti un altro olandese, il qualificato Jesper De Jong, 161esimo del ranking mondiale e costantemente alla mercé dei colpi del campione altoatesino. Lo score, d’altronde, parla chiaro: un triplo 6-2 che non ammette repliche e che strappa applausi al pubblico della Margaret Court Arena. Sinner si qualifica così in scioltezza al terzo turno per la nona volta negli ultimi 10 Slam: ora, sul suo cammino, c’è l’argentino Sebastian Baez, 26esimo del ranking e avversario sulla carta più che battibile. Sognare in grande, dunque, si può e si deve. Il suo sogno l’ha invece già coronato Flavio Cobolli, che ha battuto in quattro set (7-5 6-3 5-7 6-2) il russo Pavel Kotov raggiungendo dalle qualificazioni il terzo turno di uno Slam. Il romano, grande appassionato di calcio, dedica il suo successo al nuovo tecnico giallorosso De Rossi e con la testa è già all’ostacolo successivo: vedersela con il top ten e idolo di casa Alex de Minaur, che ha interrotto la corsa di Matteo Arnaldi in tre rapidi set (6-3 6-0 6-3). Nulla da fare anche per Lorenzo Musetti: il carrarino, testa di serie numero 25, cede dopo cinque set, e tre ore e 50 di gioco, al 19enne francese Luca Van Assche, con il punteggio finale di 6-3 3-6 (5)6-7 6-3 6-0. Sempre tra gli uomini, continua a soffrire Novak Djokovic: il fuoriclasse serbo, numero 1 del torneo e della classifica mondiale, elimina per 6-3 4-6 7-6(4) 6-3 l’australiano Alexei Popyrin. Avanzano anche il russo Andrey Rublev e il greco Stefanos Tsitsipas. Nel tabellone femminile approdano al terzo turno la bielorussa Aryna Sabalenka (2), che liquida la 16enne ceca Brenda Fruhvirtova per 6-3 6-2, e l’americana Coco Gauff (4), che si impone sulla connazionale Caroline Dolehid per 7-6(2) 6-2. Fuori la vincitrice del 2018, la danese Caroline Wozniacki, così come la tunisina Ons Jabeur (6), messa al tappeto dalla 16enne russa Mirra Andreeva.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).