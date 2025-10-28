Auto, Acea: vendite Europa settembre +10,7%, Stellantis +11,5%

Milano, 28 ott. (askanews) – Immatricolazioni in crescita a settembre nell’Europa allargata (Ue+Efta+Uk) del 10,7% a 1,23 milioni di unità, mentre nei nove mesi l’aumento è stato dell’1,5% a 9,93 milioni. Lo rende noto l’Acea, l’Associazione europea dei costruttori. Nell’Ue le vendite sono aumentate del 10% a settembre e dello 0,9% nei 9 mesi.

Fra le alimentazioni a settembre nell’Ue crescita a doppia cifra per le auto elettriche (+20% a 167mila) che raggiungono una quota nei 9 mesi del 16,1% (dal 13,1% dello scorso anno) “ancora sotto i livelli necessari in questa fase della transizione”. Bene le plug-in (+65% a 91.148), trainate dalle vendite delle case cinesi, con una quota nei nove mesi che sale al 9%, e le ibride (+15,9% a 308mila) che con una quota nei 9 mesi del 34,7% si confermano la scelta preferita dai clienti. In calo diesel e benzina con una quota combinata nei nove del 37%, con il diesel che scende sotto il 10% (9,3%).

Fra le case auto nell’Europa allargata Volkswagen cresce a settembre del 9,7% a 317mila unità, pari a una quota del 25,7%, e del +4,4% nei nove mesi. Stellantis registra a settembre un +11,5% trainata da Fiat (+15,6%), Citroen (+29,4%), Opel (+14,6%) e Alfa Romeo (+72%), con una quota stabile al 13,4%. Resta negativo il bilancio dei 9 mesi (-5,6% a 1,46 milioni di unità) con una quota del 14,7%. Al terzo posto Renault +15,2% a settembre e +6,9% nei 9 mesi a un milione di veicoli con una quota in crescita al 10,1%.