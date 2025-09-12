Auto, Orsini: da Von der Leyen ancora nessuna soluzione netta

Reggio Emilia, 12 set. (askanews) – “Ho appena letto le dichiarazioni di Von der Leyen sull’automotive, credo che ancora non ci siano delle soluzioni nette”. Occorre “puntare sulla neutralità tecnologica per raggiungere lo stesso obiettivo” della decarbonizzazione. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine di un dibattito alla Festa nazionale dell’Unità a Reggio Emilia.

“Ho appena letto le dichiarazioni di Von der Leyen sull’automotive, io credo che ancora non ci siano delle soluzioni nette – ha spiegato Orsini -. Noi abbiamo detto che non siamo contrari all’auto elettrica, figuriamoci, che si facciano ben volentieri, però il vero capitolo è che noi dobbiamo puntare sulla neutralità tecnologica per raggiungere lo stesso obiettivo”. Quindi “benissimo la decarbonizzazione, siamo tutti d’accordo, benissimo l’ambiente, noi siamo l’industria europea più virtuosa al mondo, però da un certo punto di vista dobbiamo fare in modo che si possa continuare a produrre”.

“Ma io credo che sia importante” capire come sviluppare altre modalità: “mi risulta che si stiano studiando degli idrocarburanti che comunque arrivino a mettere meno del 99% degli attuali, io credo che quello sia un capitolo importante – ha aggiunto il presidente di Confindustria -. La ricerca e sviluppo deve essere messa al centro. Mi auguro che l’Europa e la nuova Legge di bilancio metta al centro la ricerca e sviluppo, perché quello sarà fondamentale”.