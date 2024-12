Automotive, Urso “Il Green Deal una Caporetto europea”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo capito prima degli altri che si stava profilando la Caporetto dell’auto europea, lo abbiamo capito perchè a differenza di altri noi non abbiamo una visione ideologica e religiosa dell’elettrico, ma una visione pragmatica e responsabile su come affrontare la transizione”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ad Atreju.

“Perchè in questi mesi le case automobilistiche europee chiudono gli stabilimenti e annunciano licenziamenti? Perchè dall’1 gennaio scatta una delle norme folli del Green Deal che prevede che le case automobilistiche europee devono avere una crescente minore emissione di CO2 – spiega -, devono sempre più vendere auto elettriche in proporzione a quelle endotermiche. Capendo il problema noi prima di altri abbiamo individuato la soluzione e l’abbiamo presentata in Europa”.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).