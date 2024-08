Autonomia, La Russa: riforma va applicata con calma, senza correre

Roma, 30 ago. (askanews) – L’attuazione dell’autonomia regionale differenziata va fatta “con calma, senza correre, perché l’altra cosa che abbiamo sempre detto va fatta con uno Stato centrale forte. Non ci deve essere uno squilibrio: premierato e autonomia non è che sono un do ut des, ma la logica conseguenza di un progetto che vede un centro forte che consente alle realtà territoriale di avere più spazi”. Lo ha detto sul palco della Versiliana il presidente del Senato, Ignazio La Russa.