Azzurre del volley battono Polonia e volano in finale VNL

ROMA (ITALPRESS) – Le azzurre del volley sono approdate alla finalissima della Nations League femminile. Il team di allenato da Julio Velasco, nella prima semifinale delle Finals di VNL, in scena a Bangkok, hanno battuto la Polonia per 3-0. Questi i parziali: 25-18 25-17 25-12. Danesi e compagne giocheranno la finalissima, disputata e vinta dalle azzurre l’ultima volta nel 2022 ad Ankara, contro la vincente dell’altra semifinale con in scena Brasile e Giappone.

Al PalaHuamark le ragazze guidate da Velasco hanno infilato la dodicesima vittoria stagionale, cancellando di fatto la sconfitta (per 3-0) incassata all’esordio assoluto in VNL, poco più di un mese fa, ad Antalya. Equilibrate in attacco, con Paola Egonu sempre più dominante (22 punti e un solo muro subito), solide in muro-difesa e quasi perfette in contrattacco, capitan Danesi e compagne andranno ora a caccia della seconda VNL della storia. Le azzurre torneranno in campo per la finalissima domani alle 15.30.

