Azzurri al completo, anche Barella e Fagioli ok

ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Ieri Davide Frattesi, oggi i due Nicolò: Barella e Fagioli. Dunque gruppo azzurro al completo. Questa la notizia rassicurante che arriva dall’allenamento a porte chiuse all’Hemberg Stadion di Iserlohn e, soprattutto, a due giorni dal debutto contro l’Albania a Dortmund. I due centrocampisti, dopo giorni di sedute differenziate (più per l’interista che per lo juventino), per la prima volta qui in Germania hanno sostenuto l’intera sessione di lavoro con il gruppo. Luciano Spalletti, dunque, ha tutti a disposizione e può scegliere gli 11 da mandare in campo nel primo match di questi Europei, considerando anche le condizioni atletiche di chi ha sostenuto, più o meno a lungo, allenamenti personalizzati.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).