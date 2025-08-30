“Back to Hogwarts”, la festa mondiale per Harry Potter

Milano, 29 ago. (askanews) – Settembre è il momento del rientro a scuola per tutti, anche nel mondo di fantasia di Harry Potter. Così il primo del mese, quando maghi e streghe si ritrovano al binario 9 e tre quarti per tornare a studiare pozioni e incantesimi, è diventato un’occasione per celebrare la saga creata da J.K Rowling con il “Back to Hogwarts”, una giornata dedicata al mondo magico dei libri e dei cinema in tutto il mondo, piena di eventi con programmazioni tv dedicate, ritorni al cinema, mostre a tema, prodotti tematizzati.

In Italia quest’anno l’appuntamento per tutti i fan di Harry Potter è al Teatro Nazionale di Milano, il 1 settembre dalle ore 08:45 alle ore 14.00 circa, con attività speciali, sorprese e ospiti. Per la prima volta, inoltre, l’evento, organizzato da Warner Bros. Discovery Italia, sarà visibile in live streaming per tutti sui canali social di Harry Potter Italia (@harrypotterit), Instagram e TikTok.

Il Back To Hogwarts è anche al cinema. Dal 28 agosto al 3 settembre, infatti, torna in sala “Harry Potter e Il Calice di Fuoco”, il quarto capitolo della serie di film di Harry Potter, diretto da Mike Newell, che celebra quest’anno il suo 20° anniversario.

Su Sky Cinema riapre il canale Sky Cinema Harry Potter: dal 30 agosto al 7 settembre saranno programmati gli 8 film della saga cinematografica, “Animali Fantastici e Dove Trovarli”, il documentario “David Holmes – Il ragazzo che è sopravvissuto” e “Harry Potter 20º anniversario – Ritorno a Hogwarts”, tutti disponibili anche on demand e in streaming su NOW.

Cartoon Network (canale 607 su Sky) dall’8 settembre al 13 ottobre, ogni lunedì alle 20.55, trasmetterà Harry Potter: I Maghi delle Torte, lo show in cui James e Oliver Phelps (Fred e George Weasley), presentano la prima sfida di pasticceria ispirata a Harry Potter, dove pasticcieri professionisti creano spettacolari opere ispirate alla serie di Harry Potter.

Dal 19 settembre arriva a Milano Harry Potter: The Exhibition, l’attesissima mostra dietro le quinte che celebra i momenti iconici, i personaggi, le ambientazioni e le creature magiche viste nei film di Harry Potter e Animali Fantastici, così come le meraviglie dell’esteso universo di Harry Potter, inclusi costumi, oggetti di scena e immagini dalla produzione di Broadway vincitrice del premio Tony Harry Potter and the Cursed Child, ospitata in Italia al The Mall (Piazza Lina Bo Bardi, Piazza Alvar Alto 1). I visitatori potranno vedere da vicino tutto, dai costumi originali agli autentici oggetti di scena, mentre intraprendono un viaggio personalizzato attraverso ambientazioni innovative, straordinarie e magiche, attraverso oltre 20 sezioni, tecnologie interattive e tante attività, come la ricerca delle icone del Boccino d’Oro all’interno del percorso dell’Exhibition.

Per gli appassionati di Harry Potter il Back To Hogwarts è anche il momento per scoprire di più su Harry Potter e i Doni della Morte – Parte I in Concerto, durante cui verrà proiettato il settimo capitolo della serie per intero, in alta definizione e con dialoghi in italiano, mentre l’Orchestra Italiana del Cinema, composta da 80 musicisti, eseguirà dal vivo la celebre colonna sonora firmata dal premio Oscar Alexandre Desplat. L’evento arriverà per la prima volta in Italia a Roma (Auditorium della Conciliazione) il 6 e il 7 dicembre, e a Milano (Teatro Arcimboldi) il 27 e 28 dicembre.