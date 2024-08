Roma, 7 ago. (askanews) – In una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri, a valle delle interlocuzioni con la Commissione Europea, verrà esaminato e approvato il provvedimento di riordino delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo, al fine di stabilire un quadro giuridico certo per gli operatori e per le amministrazioni locali. E’ quanto si apprende da fonti di governo.