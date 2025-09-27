Banche, Lega: da istituti credito possibile contributo di 5 miliardi

1 minuto per la lettura
Milano, 27 set. (askanews) – In vista della prossima manovra, le
grandi banche potranno generare un contributo di 5 miliardi di
euro per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese.
E’ quanto calcolato dal gruppo economico della Lega, che Matteo
Salvini ha consultato per formalizzare una proposta ispirata a
quanto sperimentato con successo, da anni, in alcuni Paesi
europei. Lo fa sapere la Lega. L’obiettivo è intervenire sugli
extraprofitti dei maggiori istituti di credito.
