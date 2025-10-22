Banche, Meloni: hanno collezionato profitti grazie a scelte M5s

Roma, 22 ott. (askanews) – “Le banche hanno collezionato profitti grazie alle scelte di M5s”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando in aula alla Camera in replica al dibattito sulle sue comunicazioni in vista del consiglio europeo.

Rispondendo al pentastellato Ricciardi, Meloni ha osservato: “Non so perché vi appassioni trattare delle materie sulle quali siete più in difficoltà. Dite che dalle banche non sono state prese abbastanza risorse per la legge di bilancio. Come hanno collezionato le banche quei dividendi? Grazie e soprattutto a due provvedimenti: i crediti fiscali del super bonus e la famosa potenza di fuoco con la quale avete consentito con una garanzia dello Stato italiano che gli istituti di credito rinegoziassero prestiti che avevano già dato alle famiglie, alle imprese”.

“Li hanno collezionati grazie alle scelte del M5s. Chiedo anche di sapere se i 5 miliardi di questa legge di bilancio non sono sufficienti e i 3,6 della precedente legge di bilancio non sono sufficienti mi dicano quanti soldi quando erano al governo sono stati chiesti agli istituti di credito per aiutare i salari, come abbiamo fatto noi”, ha concluso.