Bankitalia, Panetta: solidarietà è la base per la stabilità nel mondo

Roma, 8 ott. (askanews) – “La solidarietà è una necessità non una opzione”, perché “sia a livello globale, sia a livello di economie avanzate non si possono gettare basi affidabili per la stabilità lasciando indietro quasi due miliardi di persone”. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta nel suo intervento in apertura questa mattina alla Conferenza internazionale “Cooperative Financial Institutions in the XXI Century for Global Economic and Social Development”, presso il Centro Convegni dell’istituzione a Roma.

E il fatto che in questi giorni “il mondo sembri ignorare questo enunciato non lo rende meno veritiero. La solidarietà è la base per comunità resilienti, il motore di economie sostenibili e la colla che tiene assieme un mondo sempre più fragile”, ha proseguito.

“Dobbiamo preservare e coltivare il nostro capitale sociale, sia a livello locale che a livello globale. La cooperazione può essere impegnativa, ma è preziosa – ha detto il governatore – perché è un investimento su stabilità, sicurezza e giustizia. Assicuriamoci quindi che il credito, che sia a livello di villaggi o transnazionale, serva al suo scopo più alto: costruire fiducia, sostenere la dignità a guidare verso un mondo più giusto e umano”.