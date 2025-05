Barelli “Successi della Pro Recco frutto comunità di intenti”

ROMA (ITALPRESS) – La Pro Recco batte i serbi del Radnicki anche nella finale di ritorno e conquista l’Euro Cup per la prima volta nella sua storia. Con questo successo la squadra del presidente Maurizio Felugo firma il triplete stagionale dopo aver vinto anche scudetto e coppa Italia.

“Complimenti per la stagione e i tre trofei conquistati a dirigenza, giocatori e staff della Pro Recco – sottolinea il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli – Successi ottenuti e meritati dopo un’estate di incertezza superata grazie a evidenti capacità manageriali e alla comunità di intenti dimostrata da tutta la squadra. Valori personali e tecnica encomiabili! Complimenti all’AN Brescia e alla RN Savona che hanno conteso alla Pro Recco scudetto e coppa Italia fino alla fine e alla Pallanuoto Trieste che si è stabilmente inserita tra le top four. Complimenti anche a tutte le squadre che hanno reso il campionato incerto per ogni obiettivo con le serie dei playoff e playout risolte spesso all’ultimo incontro”.



“Desidero rivolgere un ringraziamento pure al settore arbitrale, ai delegati e ai giudici, per l’impegno e la professionalità dimostrati soprattutto nei momenti più intensi, alla Rai per la copertura televisiva in particolar modo delle fasi decisive di coppa Italia e campionati e al pubblico che ha seguito con passione e correttezza la stagione. Anche il torneo femminile sta volgendo al termine con playoff emozionanti. Poi le nazionali riprenderanno il cammino verso i mondiali di Singapore che aprono un quadriennio durante il quale ambiamo a confermarci nell’èlite della pallanuoto internazionale e, soprattutto con la squadra maschile, prenderci quello che ci hanno tolto”, conclude Barelli.

