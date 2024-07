Basket, LeBron James portabandiera Usa alle Olimpiadi di Parigi

Roma, 22 lug. (askanews) – Non solo leader del Team USA, ma

LeBron James (Foto Usa Basket) sarà anche il portabandiera degli

Stati Uniti d’America alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella

cerimonia di apertura in programma il prossimo 26 luglio. Per

James questa è la quarta Olimpiade della carriera, avendo vinto

un bronzo nel 2004 e due ori nel 2008 e nel 2012. A distanza di

20 anni torna ai Giochi Olimpici, lo fa con una carriera

clamorosa alle spalle: 20 volte NBA All-Star, 4 titoli NBA vinti, dal 2023 diventato il miglior scorer di tutti i tempi nella storia della NBA.

“È un onore incredibile rappresentare gli Stati Uniti su questo

palcoscenico globale, soprattutto in un momento che può riunire

tutto il mondo”, ha dichiarato James. “Per un ragazzo di Akron,

questa responsabilità significa tutto non solo per me, ma anche

per la mia famiglia, per tutti i ragazzi della mia città, per i

miei compagni di squadra, per i colleghi olimpionici e per tante

persone in tutto il Paese con grandi aspirazioni. Lo sport ha il

potere di unirci tutti e sono orgoglioso di far parte di questo

momento importante”. A Parigi, James si unirà al compagno di

squadra Kevin Durant (2024, 2020, 2016, 2012) e a Carmelo Anthony

(2016, 2012, 2008, 2004) come unici atleti americani a

partecipare a quattro Giochi Olimpici.

La stella dei Lakers diventa anche il primo uomo e il terzo

membro di USA Basketball a ottenere l’onore di portabandiera di

Team USA, unendosi alla cinque volte campionessa olimpica Sue

Bird (2020) e alla giocatrice e allenatrice Dawn Staley (2004),

cinque volte medaglia d’oro olimpica, come unici giocatori di

basket ad avere questa designazione.

“Siamo entusiasti di annunciare LeBron James come uno dei due

portabandiera che guideranno il Team USA nella Cerimonia di

Apertura e apriranno ufficialmente i Giochi di Parigi 2024”, ha

dichiarato Sarah Hirshland, CEO dell’USOPC. “Essere scelti dai

propri compagni di squadra (Steph Curry ndr) per portare la

bandiera è un grande onore e una testimonianza della passione di

LeBron per il Team USA e della sua dedizione allo sport.

Guarderemo con grande orgoglio come i portabandiera guideranno i

nostri atleti che stanno per intraprendere un viaggio

straordinario insieme”.