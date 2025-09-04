X
Basket, Pozzecco: “Questa sera abbiamo giocato per Armani”

Roma, 4 set. (askanews) – Dopo la vittoria netta contro Cipro, coach Gianmarco Pozzecco ha voluto dedicare un momento per ricordare con affetto Giorgio Armani: “Ho avuto la fortuna di vivere all’estero e il Signor Armani è sempre stato un vero vanto. Oggi avevamo il dovere di giocare per lui, un motivo di orgoglio per tutti gli italiani”. Sguardo rivolto però anche agli ottavi e al percorso affrontato: “Dobbiamo essere orgogliosi, eravamo consapevoli della difficoltà del girone. Lo dico con serenità: mi fido di questi ragazzi, siamo competitivi. Non so come andrà, ma sono sicuro che daranno tutto quello che hanno, come hanno sempre fatto”

