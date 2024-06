Bastianini e Vinales dal prossimo anno con Red Bull Ktm Tech3

ROMA (ITALPRESS) – Una nuova coppia per il team Red Bull Ktm Tech3, che affiancherà quello ufficiale con Brad Binder e Pedro Acosta: dal 2025 ne faranno parte Enea Bastianini e Maverick Vinales. A caratterizzare la livrea delle quattro moto, il colore arancione.

Bastianini e Vinales avranno a disposizione le Ktm RC16 in versione 2025, nell’ambito di un accordo pluriennale. Bastianini, il cui posto in Ducati sarà preso da Marc Marquez, aveva debuttato nel Mondiale dieci anni fa nella classe cadetta con una Ktm RC4, dopo aver vinto una gara della Red Bull MotoGP Rookies Cup. In Moto3 e Moto2, nell’arco di sette stagioni, ha raccolto sei successi e oltre 30 podi. Nel 2020 è diventato campione del mondo della classe intermedia ed è poi passato in MotoGP, nel 2021, all’età di 23 anni. Nei sui tre anni e mezzo nella classe regina ha finora raccolto sei vittorie e 12 podi. Vinales, che lascia invece l’Aprilia dove sbarcherà Jorge Martin, nel 2024 ha già vinto una gara della top class affermandosi come il primo pilota, nell’era MotoGP, a riuscirci con tre diversi marchi. Nel 2013, in sella a una Ktm, era stato campione del mondo in Moto3, il secondo di sempre per il marchio austriaco. Nelle sue quattro stagioni nella classe cadetta e in Moto2 ha sempre concluso fra i primi tre del campionato. Nel 2015 ha esordito in MotoGP, vincendo la sua prima gara l’anno successivo. Sono seguiti altri 9 successi, per un totale di dieci. A ciò si aggiungono 35 podi e due bronzi in campionato. Nei suoi dieci anni nella premier class, ha vinto almeno una gara in sette stagioni.

“La scelta di questi due piloti di talento, che hanno deciso di correre con le nostre moto, ci rende orgogliosi – commenta Nicolas Goyon, team manager Tech3 Racing MotoGP – Significa che siamo sulla strada giusta e che la nostra tecnologia può lottare per stare davanti”. “Siamo molto contenti di aver portato sia Enea che Maverick nel nostro progetto in MotoGP – ha aggiunto Pit Beirer, direttore Ktm Motorsports – Hanno il nostro pieno sostegno, con il supporto di tutto il marchio per continuare a perseguire i loro obiettivi, cioè raggiungere le massime prestazioni. Stiamo parlando di due fra i più veloci piloti del mondo, in questo momento. Ci lusinga avere la loro fiducia”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).