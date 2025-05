Bce, FT: Lagarde ha discusso fine anticipata madato per andare al Wef

Roma, 28 mag. (askanews) – La presidente della Bce, Christine Lagarde ha discusso l’ipotesi di lasciare anticipatamente il suo incarico per rilevare la guida del World Economic Forum: lo rivela il fondatore dello stesso Wef, Klaus Schwab, in una intervista al Financial Times.

Schwab è da settimane al centro di una indagine interna per accuse di malversazioni, che lui respinge. Una uscita anticipata di Lagarde, rileva il Ft innescherebbe una corsa alla sua successione per uno dei posti più rilevanti della Unione europea.

Secondo il quotidiano, Schwab ha riferito che l’ipotesi che Lagarde gli potesse subentrare viene discussa da anni e che ha incontrato la presidente Bce a Francoforte anche a inizio aprile, “per discutere con lei la transizione di leadership al Wef mentre io sarei stato presidente fino a quando lei fosse stata pronta a subentrare, al più tardi a inizio 2027”.

Il mandato di Lagarde alla Bce è iniziato a fine 2019 e si conclude a fine 2027. Secondo fonti anonime a conoscenza della questione, vi sarebbe stato un accordo di massima con il quale Lagarde avrebbe lasciato la carica almeno 10 mesi prima della sua scadenza.

Il quotidiano cita un portavoce della Bce secondo cui la presidente “è sempre stata pienamente impegnata nel portare avanti il suo compito ed è determinata completare il suo mandato”. (fonte immagine: World Economic Forum).