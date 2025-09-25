Bce: tassi invariati mentre inflazione al 2% con prospettive stabili

Roma, 25 set. (askanews) – Nell’area euro “l’inflazione si attesta attualmente intorno all’obiettivo di medio termine del 2 per cento e la valutazione sulle prospettive resta pressoché invariata”. In questo quadro di stabilità, nella sua ultima riunione operativa (l’11 settembre) il Consiglio direttivo della Bce “ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento”. E per le scelte future l’istituzione ribadisce che “seguirà un approccio guidato dai dati, secondo il quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione”.

“Il Consiglio – recita il Bollettino economico pubblicato oggi dalla Bce – è determinato ad assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2 per cento a medio termine”. In particolare, le decisioni sui tassi di interesse saranno basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi a esse associati, considerati i nuovi dati economici e finanziari, nonché della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria.

“Il Consiglio direttivo non intende vincolarsi a un particolare percorso dei tassi”, ribadisce l’istituzione.