Berrettini batte baby Fonseca, ItalDavis 1-0 contro Brasile

ROMA (ITALPRESS) – ItalDavis in vantaggio 1-0 contro il Brasile nel match valido per la seconda giornata del Girone A delle Davis Cup Finals di scena fino a domenica all’Unipol Arena di Bologna. Nel primo singolare, Matteo Berrettini, n.43 Atp, ha superato il 18enne Joao Fonseca, 185esimo del ranking mondiale, in due set con il punteggio di 6-1 7-6(5). A seguire la sfida tra Matteo Arnaldi e Thiago Monteiro.

– Foto Ipa Agency –

