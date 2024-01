Berrettini si è ritirato a Melbourne per un problema al piede

Roma, 14 gen. (askanews) – Ancora problemi per Matteo Berrettini. L’azzurro si è infatti ritirato dagli Australian Open a meno di 24 ore dall’esordio contro il greco Stefanos Tsitsipas, 7^ testa di serie del seeding. “Matteo Berrettini- il comunicato degli organizzatori – si è ritirato dal per un infortunio al piede destro. Verrà sostituito nel tabellone da Zizou Bergs. A lui auguriamo una pronta guarigione”, si legge nel post sui social. L’azzurro dunque rimanda ulteriormente il suo rientro in campo: non gioca una partita dallo scorso 31 agosto, quando si infortunò alla caviglia nel corso del 2° turno degli US Open contro il francese Arthur Rinderknech.