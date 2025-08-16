X
Bezzecchi conquista la pole in Austria, dietro A. Marquez e Bagnaia

16 Agosto 2025 12:30

Italpress, Sport Italpress
SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) in pole position nel Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp 2025: 1’28″060 il tempo del pilota italiano, che precede di soli 0″016 la Ducati di Alex Marquez. Terzo Francesco Bagnaia (Ducati) a 0″142. Marc Marquez cade (Ducati) nell’ultimo time attack e termina quarto a 0″160 davanti alla Ktm di Enea Bastianini, quinto a 0″176. Franco Morbidelli (Ducati) ottavo dietro a Fermin Aldeguer (Ducati) e Pedro Acosta (Ktm).

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

