Bezzecchi domina il GP del Portogallo davanti ad A.Marquez e Acosta

PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) vince il Gran Premio del Portogallo, sul circuito di Portimao, ventunesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota italiano ha letteralmente dominato la sessione, scattando dalla pole e non lasciando mai la testa della corsa, chiudendo con 2″583 di vantaggio su Alex Marquez (Ducati Gresini), che nel finale resiste agli assalti di Pedro Acosta (Ktm). Giù dal podio un altro spagnolo, Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), davanti a Brad Binder (Ktm) e Fabio Quartararo (Yamaha). Caduto all’undicesimo giro Francesco Bagnaia (Ducati) mentre era in quarta posizione. Nicolò Bulega, con l’altra Ducati ufficiale, ha chiuso quindicesimo.

LE DICHIARAZIONI

“Sono molto soddisfatto, gara fantastica. Ieri sera abbiamo lavorato sugli ultimi dettagli, avevo molta paura di Marquez e Acosta. Ringrazio il team, ha fatto un ottimo lavoro. È importante e bello tornare sul primo gradino del podio. Dedico questa vittoria a Daniele, il mio migliore amico, e alla sua compagna Miriana, che hanno appena avuto un bimbo”. Così Marco Bezzecchi.

“Questa mattina abbiamo fatto grossi passi avanti, evidentemente Bezzecchi ha fatto lo stesso. Ho provato a stargli vicino ma non aveva senso forzare troppo, verso la fine l’anteriore era molto sfruttata. Ci teniamo la seconda posizione, siamo piuttosto contenti tra vittoria nella sprint e secondo posto oggi”. Queste le parole di Alex Marquez (Ducati Gresini).

“Ci ho provato, ma dobbiamo comunque essere contenti. All’inizio ci mancava un po’ di trazione e alla fine non potevamo dare di più. Grazie alla squadra, sappiamo quali sono le nostre debolezze e ci stiamo lavorando. Questo podio è un buon segno”. Così Pedro Acosta (Ktm).

ORDINE D’ARRIVO

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 41’13″616 alla velocità media di 167 km/h

2. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini a 2″583

3. Pedro Acosta (Esp) Ktm 3″188

4. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini 12″860

5. Brad Binder (Rsa) Ktm 16″327

6. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 18″442

7. Ai Ogura (Jpn) Aprilia 19″255

8. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 20″612

9. Johann Zarco (Fra) Honda 21″040

10. Pol Espargaro (Esp) Ktm 26″517

LE CLASSIFICHE DEL MOTOMONDIALE

PILOTI

1. Marc Marquez (Esp) 545 punti

2. Alex Marquez (Esp) 445

3. Marco Bezzecchi (Ita) 323

4. Francesco Bagnaia (Ita) 288

5. Pedro Acosta (Esp) 285

6. Fabio Di Giannantonio (Ita) 239

7. Franco Morbidelli (Ita) 227

8. Fermin Aldeguer (Esp) 203

9. Fabio Quartararo (Fra) 198

10. Raul Fernandez (Esp) 146

COSTRUTTORI

1. Ducati 740 punti

2. Aprilia 387

3. Ktm 350

4. Honda 276

5. Yamaha 237

