Biden: Condotte con successo operazioni contro obiettivi Houthi

Milano, 12 gen. (askanews) – La Cnn conferma i raid anglo-americani in Yemen. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden – scrive il sito web dell’emittente tv statunitense – ha affermato di aver ordinato gli attacchi “in risposta diretta agli attacchi Houthi senza precedenti contro navi marittime internazionali nel Mar Rosso”.

“Oggi, sotto la mia direzione – ha spiegato Biden, in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca – le forze militari statunitensi, insieme al Regno Unito e con il sostegno di Australia, Bahrein, Canada e Paesi Bassi, hanno condotto, con successo, attacchi contro una serie di obiettivi nello Yemen utilizzati dai ribelli Houthi per mettere in pericolo la libertà di navigazione in Yemen, una delle vie d’acqua più vitali del mondo”.

Biden ha aggiunto che “non esiterà a prendere ulteriori misure per proteggere il popolo americano e il libero flusso del commercio internazionale, se necessario”.

Gli attacchi – secondo la Cnn – provenivano da aerei da combattimento e missili Tomahawk. Più di una dozzina di obiettivi Houthi sono stati colpiti da missili lanciati da piattaforme aeree, di superficie e secondarie e sono stati scelti per la loro capacità di indebolire i continui attacchi degli Houthi contro le navi nel Mar Rosso.

Includevano sistemi radar, siti di deposito e lancio di droni, siti di deposito e lancio di missili balistici e siti di deposito e lancio di missili da crociera.