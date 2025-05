Biennale Arte, si prosegue con il progetto di Koyo Kouoh

Venezia, 27 mag. (askanews) – La Biennale Arte 2026 si terrà dal 9 maggio al 22 novembre sulla base del progetto concepito dalla curatrice Koyo Kouoh, improvvisamente scomparsa il 10 maggio scorso. D’accordo con la famiglia e il suo team di lavoro, la Biennale ha deciso di proseguire sulla strada intrapresa e oggi è stato annunciato il titolo: “In Minor Keys”, scelto dalla stessa curatrice, il cui lavoro verrà portato avanti dai suoi più stretti collaboratori: le advisor Gabe Beckhurst Feijoo, Marie Helene Pereira e Rasha Salti; l’editor-in-chief Siddhartha Mitter; e l’assistente Rory Tsapayi.

A Ca’ Giustinian la squadra ha reso omaggio a Kouoh, in una cerimonia commovente e sentita. Il progetto non è stato presentato, come da prassi, nei dettagli, questi verrano dati solo a febbraio 2026, ma è stato importante certificare la continuità del progetto, nonostante il lutto.

“Il suo – ha detto il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco – è un lavoro che arriva a noi ed è adesso a tutti voi offerto in una mole preparatoria che è già progetto. La Biennale fa oggi quello che da 130 anni fa: realizza, mette a terra, edifica l’idea di un curatore che oggi nell’assenza è presente per suggerire da quell’altrove una strada. Ed è una strada precisa: è il futuro. Il valore di una vita si misura nella capacità con qui questa vita lascia un’impronta. Oggi realizziamo la sua mostra e la sua proposta è quella di un sussurro, di un sottovoce che è l’esatto merito con cui la giusta luce trova spazio e si dispiega. L’arte va ben oltre il futuro presente, è il tempo dilatato, è il prima e il dopo ed è il permanere di una volontà di parola, segno, presenza nella vita”.

Il ricordo di Koyo Kouoh è passato anche dalla lettura di alcuni versi scritti da lei stessa, in un momento molto intenso di commozione e speranza. Due elementi che potrebbero anche essere punti di riferimento per l’intero progetto della porssima Biennale.

Buttafuoco ha poi anche annunciato la nuova partnership con Bulgari che dal 2026 sarà il partner ufficiale della Biennale Arte, prendendo il posto di Swatch.

Tutti i dettagli del progetto — inclusi l’elenco degli artisti invitati alla Mostra Internazionale, l’identità grafica, il progetto di allestimento e la lista dei Paesi partecipanti alla 61esima Esposizione — saranno svelati nel corso della consueta presentazione che si terrà a Venezia, mercoledì 25 febbraio 2026.