BJK Cup, Italia in vantaggio sugli Usa in finale: Cocciaretto batte Navarro

| 21 Settembre 2025 14:32 | 0 commenti

Italpress, Sport Italpress
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – Italia in vantaggio contro gli Stati Uniti nella finalissima della Billie Jean King Cup 2025. Nel primo singolare Elisabetta Cocciaretto ha avuto la meglio su Emma Navarro (USA) superandola in due set con l’identico punteggio di 6-4. L’Italia, alla terza finale di fila, va a caccia del bis e del sesto titolo della sua storia nella competizione.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

