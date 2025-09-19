BJK Cup, Ucraina avanti sull’Italia: Cocciaretto sconfitta da Kostjuk, ora in campo Paolini

ROMA (ITALPRESS) – Comincia male per l’Italia femminile del tennis il match delle semifinali della Billie Jean King Cup contro l’Ucraina. Sul cemento indoor di Shenzen, in Cina, nella prima semifinale delle Finals, le azzurre sono sotto nel punteggio per 1-0. A firmare il primo punto in favore dell’Ucraina è stata Marta Kostjuk, numero 26 del mondo, che ha sconfitto l’azzurra Elisabetta Cocciaretto, numero 91 del ranking internazionale, col punteggio di 6-2 6-3.

A seguire, nell’altro singolare di questa semifinale, in scena Jasmine Paolini, numero 8 della classifica Wta, opposta a Elina Svitolina, 13esima giocatrice del ranking mondiale. Infine, a ruota, ci sarà il doppio, dove il capitano azzurro Tathiana Garbin dovrebbe schierare la coppia Errani-Paolini. L’Italia è campione in carica, avendo vinto la Billie Jean King Cup nel 2024. Nell’altra semifinale, in scena domani, saranno di fronte gli Usa e la Gran Bretagna.

