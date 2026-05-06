Blitz antidroga a Napoli, 14 arresti contro clan Di Lauro e criminalità albanese

NAPOLI (ITALPRESS) – A partire dalle prime ore della nottata del 6 maggio 2026, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere e degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 soggetti gravemente indiziati – a vario titolo – di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio.

Le complesse ed articolate indagini sviluppate tra il 2020 e il 2023 dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Napoli, anche mediante mirate attività tecniche, e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, hanno consentito di documentare l’esistenza di un sottogruppo, riconducibile all’organizzazione criminale del clan “Di Lauro”, facente capo a Vincenzo Di Lauro, che, potendo agire nell’area del quartiere di Secondigliano, ma all’occorrenza anche al di fuori della stessa, è riuscito a costituire una struttura delinquenziale stabile per commettere una serie di reati in violazione alla normativa sugli stupefacenti, e ricostruire le modalità con cui il sodalizio è riuscito – in un periodo collocabile tra il 2019 e il 2020 – a rifornire, con svariati quantitativi di sostanze stupefacenti, provenienti, presumibilmente, da organizzazioni criminali albanesi, i quartieri cittadini di Secondigliano e Vasto-Arenaccia, acquisendo illegalmente in questo modo ingenti somme di denaro. Durante l’attività investigativa sono state complessivamente arrestate sei persone, e sequestrati diversi kg di droga tra cocaina ed hashish.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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