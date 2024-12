Blockchain, un possibile strumento anche nel sociale

Roma, 12 dic. – Lo strumento della Blockchain è nell’immaginario collettivo quello utile per speculare e quindi per fare profitto ma pochi sanno che oggi è utilizzabile anche per fini di carattere sociale: “Il progetto Healthy, commercializzato in esclusiva da Swag International Srl -spiega Giovanni Lionetti, CEO dell’azienda, che da sempre si dedica ai temi legati a questa innovativa tecnologia nasce allo scopo di monitorare, attraverso degli anelli, i dati biometrici delle persone. Un’applicazione che presto permetterà di conoscere il valore dello zucchero nel sangue, il peso, la massa grassa e quella magra e persino quanta acqua viene bevuta nell’arco della giornata. Una sorta di check-up collegato a degli alert che, in caso di anomalie, avrà il compito di suggerire il ricorso a un eventuale consulto medico”.Per questo oggi la Blockchain è considerata la prima rivoluzione importante dopo l’avvento di Internet: “Siamo a una svolta epocale -sottolinea Lionetti. Parliamo di uno strumento che non è più oggetto di discussione fra pochi visionari ma di utilità pubblica e allora occorre saperlo maneggiare con cura. Sempre ma soprattutto quando il meccanismo viene utilizzato investendo del denaro. I bitcoin hanno di recente sfondato, grazie all’effetto Trump, la quota di 100mila dollari. Un trend rialzista che sicuramente invoglierà chi investe sui mercati di puntarci come accadde qualche anno fa. E se riesplode la mania, serve, ora più che mai, avere la consapevolezza di come agire e la capacità di farlo in modo efficace ma semplice”.Cresce dunque l’interesse per le criptovalute, nel mondo come in Italia. Sono oltre 1,3 milioni, secondo recenti stime, i connazionali che le detengono per un valore complessivo di oltre 2,7 miliardi di euro, in crescita dell’85% in appena un anno: “Proprio per questo motivo -sottolinea Lionetti- occorre rendere semplici i meccanismi di accesso e fornire un’adeguata formazione per evitare di cadere in trappole che risultano essere molto onerose. Dal 2019, da veri e propri pionieri, abbiamo messo in piedi una piattaforma, Swaggy il suo nome, che si pone l’obiettivo di permettere la gestione del proprio wallet in modo semplice e di offrire a tutti la possibilità non solo di acquistare bitcoin ma anche di estrarli dalla Blockchain in modo economico e con il supporto della migliore tecnologia”.Ma serve anche altro per far esplodere definitivamente il settore, serve un’adeguata formazione che prepari le persone ad affrontare quella che, a giusta ragione, viene definita una straordinaria rivoluzione: “Quando arrivò Internet -ricorda Lionetti- vennero avviati dei corsi per spiegarne l’utilizzo e ancor prima si fece lo stesso con l’arrivo dei cellulari. Ecco siamo convinti che sia indispensabile una alfabetizzazione finanziaria per conoscere da vicino il funzionamento della Blockchain e dei suoi derivati. Per questo, sono cinque anni -conclude Lionetti- che la sua azienda organizza webinar sul tema con i più grandi esperti del settore. Un lavoro certosino che ha permesso di raggiungere fino ad oggi oltre 250mila persone e di questo ne andiamo orgogliosi”.