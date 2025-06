Bluenext punta sulla digitalizzazione del farmaceutico

Rimini, 13 giu. (askanews) – Normative rigorose, processi articolati, integrazione tra sistemi diversi. L’industria farmaceutica italiana sta vivendo una fase di trasformazione digitale che a Rimini, al Simposio Afi dell’Associazione farmaceutici industria, apre nuovi scenari per le aziende tecnologiche.”Noi abbiamo riscontrato che gran parte del nostro successo effettivamente dipende dal fatto che il livello di digitalizzazione delle imprese in Italia non è ancora dove potrebbe essere. C’è tanto spazio di crescita per le imprese e quindi anche per chi fornisce soluzioni di digitalizzazione alle imprese stesse”. Bluenext, azienda riminese che ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 40 milioni di euro, sottolinea come digitalizzazione non significhi solo mancanza di strumenti digitali, ma spesso il problema opposto: avere tantissimi strumenti che non comunicano tra loro. Il settore farmaceutico presenta, per questo, sfide particolari.”E’ sicuramente molto più complicato di tanti altri settori per due motivi principalmente – spiega Mariotti -. Il primo è perché è un settore estremamente regolamentato per ovvie ragioni, non solo in Italia, ma in tutta l’Unione Europea, le normative comuni sono estremamente stringenti. L’altro motivo è che le aziende farmaceutiche, anche non multinazionali, sono comunque aziende di una certa dimensione, sono aziende grandi, complesse, con processi produttivi altamente complessi”.Bluenext ha rafforzato la sua presenza nel settore con l’acquisizione di Inpharmatic, specializzata in automazione farmaceutica, e punta su soluzioni che integrano i diversi sistemi digitali aziendali.”La nostra soluzione – dice il Ceo di Bluenext – funge come un hub per far parlare tutte queste realtà, tutte queste soluzioni e parliamo davvero di un passo necessario e fondamentale per la digitalizzazione delle aziende”. L’azienda riminese ha recentemente avviato un progetto con una grande multinazionale del settore che prevede l’installazione delle soluzioni Bluenext in centinaia di laboratori in tutto il mondo. Un segnale della crescita internazionale del gruppo che conta oggi oltre 300 collaboratori.