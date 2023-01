Bmw al Motor Bike Expo di Verona con le “100 Years Edition”

MILANO (ITALPRESS) – Bmw Motorrad Italia anche quest’anno sarà presente al Motor Bike Expo di Verona per mostrare e raccontare i suoi prodotti della famiglia Heritage. L’elemento catalizzante dell’esposizione sarà la celebrazione dei suoi 100 anni di storia. Pertanto nella parte centrale dello stand saranno esposte per la prima volta dal vivo la Bmw R 18 e la Bmw R nineT nelle versioni 100 Years Edition. Queste moto saranno affiancate da un prezioso esemplare originale di R 32 proveniente dalla collezione privata del concessionario Bmw Motorrad Bellan & Giardina. Saranno poi presenti a completamento dell’offerta delle moto di serie la R 18, la R 18 B, la R nineT Scrambler e la R nineT Urban G/S, tutte nei nuovi colori Model Year 2023.

A rappresentare la propria attività e quella della propria rete di concessionari nel mondo della customizzazione, che perfettamente si addice alla famiglia Heritage, Bmw Motorrad porterà cinque esemplari di R 18 che hanno partecipato al web contest R 18 Your Choice. Questo web contest ha coinvolto nel corso del 2022 trenta concessionari della rete vendita, che si sono sfidati nella realizzazione di raffinate special su base R 18. A completamento della propria offerta di prodotto, Bmw Motorrad esporrà anche l’abbigliamento tecnico della collezione Heritage, come ad esempio i caschi Bowler e Grand Racer, le giacche in pelle e le felpe dedicate a questo mondo.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).